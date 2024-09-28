¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£³¡½£±ÃæÆü¡Ê£²£·Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤¬ÃæÆü¤òÇË¤ê£²Ï¢¾¡¡£ºå¿À¤¬¹­Åç¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ö£±¡×¤È¤Ê¤êÍ¥¾¡¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤Ï£µ²ó¤ò£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î£¹Ã¥»°¿¶¡¢£µ²ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤òºî¤ë¹¥Åê¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£°æ¾å¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥Ï¥ë¥È¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡£½é²ó¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢¤¢¤ì¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ç´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿