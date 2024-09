PSYCHIC FEVERの「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」の英語バージョン音源、「Just Like Dat feat. JP THE WAVY - English Ver.」がリリースされた。 (関連:PSYCHIC FEVER、初開催『サマソニバンコク』トップバッター飾るライブ会場を熱気の渦に) 「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」は、今年1月にリリースされたJP THE WAVYプロデュースのEP『99.9 Psychic Radio』のリード曲。