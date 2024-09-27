本拠地・大阪の地方選で苦戦が続くことを受けて地域政党・大阪維新の会が立ち上げた「刷新プロジェクトチーム（PT）」は27日、敗因分析などの中間報告を公表した。独自に実施した府民へのアンケートで、支持率がこの1、2年で約25%減少するなど「維新離れ」が急速に進んでおり、今後さらに対応策の検討を進めるという。記者団の取材に応じる大阪維新の会の吉村洋文代表（右）と横山英幸幹事長=2024年9月27日午後8時51分、大阪市中