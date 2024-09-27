中国、初の再使用可能な帰還型技術試験衛星打ち上げ27日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征2号D」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）【新華社酒泉9月27日】中国は27日午後6時30分（日本時間同7時30分）、初の再使用可能な帰還型技術試験衛星「実践19号」を搭載した運搬ロケット「長征2号D」を酒泉衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。国家航天局が明らかにし