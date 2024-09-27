PERSONZ PERSONZが、12月30日に大手町三井ホールで『PERSONZ 40th Anniversary Tour 2024 40th FLOWERS encore』を開催することが発表された。今年結成40周年を迎え、年頭からデジタルシングル3作品のリリース、3月からはネオアコーステックと題したライブツアーを敢行し、６月には通算22枚目となるオリジナルアルバムをリリース。そして時期を同じくして＜PERSONZ 40th Anniversary Tour 2024 40th FLOWERS＞全国9