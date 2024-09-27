¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¹­Åç3x¡Ý2ºå¿À(27Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)µÕÅ¾Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦2°Ìºå¿À¤Ï¹­Åç¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤ÏÀäÂÎÀäÌ¿¡¢¼ó°Ìµð¿Í¤ÎÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ø1¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é²ó¡¢ºäÁÒ¾­¸ãÁª¼ê¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼2¡¦3ÎÝ¤«¤é¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤¿¤ì¡¢¹­Åç¤Ë2ÅÀ¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿ºå¿À¡£2-0¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Îº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤¬ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¤«¤é±¦Ãæ´Ö¤Ø16¹æ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤µ¤é¤Ë8²ó¡¢