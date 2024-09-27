¥É¥¢¤Î¸þ¤³¤¦¤Ï³°¤ÎÀ¤³¦¡Ä¡ª YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖBen van den Broek¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ë¥á¥·¥¢¥ó¤Î»Ò¸¤¤¿¤Á¤¬¸ÍÏÇ¤¤¤Ä¤Ä¤â½é¤á¤Æ³°¤Ë½Ð¤ëÍÍ»Ò¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤°¦¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¡Ø101É¤¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¡¢¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Í¦µ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¡©ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö14 Dalmatian puppies first time outdoor¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¡£³«¤±Êü¤¿¤ì¤¿¸¼´Ø¤Î±ü¤Ë±Ç¤ë14É¤¤Î»Ò¸¤¤¿¤Á¡£¹õ¤ÎÈÃ