8·î¤ÎÊÆ¸Ä¿Í½êÆÀ¡¢8·î¤ÎÊÆ¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð¡Ê£Ð£Ã£Å¡Ë¡¢£¸·î¤ÎÊÆ£Ð£Ã£Å²Á³Ê»Ø¿ô¤ÎÁí¹çÁ°Ç¯Èæ¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥ë¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò142.63ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¹­¤²¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤ä¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï²¼¤²¤òÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ USD/JPY142.82EUR/USD1.1183GBP/USD1.3417