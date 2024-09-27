Image: Meta 9月25日にMetaが新たなVRヘッドセット「Meta Quest 3S」を発表しました。Meta Quest 3Sは、"信じられない体験を信じられない価格で"というコピーのもと、安価でパワフルなVRヘッドセットというコンセプトで作られたものです。発売は10月15日で、現在は予約注文受付中です。この新しいVRヘッドセットは、あらゆる点で同社がリリースしてきたMeta Quest 2とMeta Quest 3の中間に位