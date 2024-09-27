渋谷PARCOで開催しているポップアップストア「Xiaomi POP-UP Store」が11月4日まで再延長！小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は26日、渋谷PARCO（東京・渋谷）の5階にある「POP UP SPACE」にて期間限定のポップアップストア「Xiaomi POP-UP Store」を2024年11月4日（月）まで開催を延長するとお知らせしています。当初は9月1日（日）までで、その後、9月30日（月）まで延長していましたが、今回、さらに再延長となりました