Í½Áª¤Î²¬ÅÄ²Ú±Ñ¤Î¥ê¥Ü¥ó¡áÅìµþÂÎ°é´Û¿·ÂÎÁà¤Î¥¤¥ª¥ó¡¦¥«¥Ã¥×À¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢Âè2Æü¤Ï27Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤ÇÍ½Áª¸åÈ¾¤Î2¼ïÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥Ë¥¢2¿Í¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢1¿Í¤Î¹ç·×ÆÀÅÀ¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¥¯¥é¥ÖÂÐ¹³¤ÇÆüËÜÀª¤Ï¥¤¥ª¥ó¤¬2°Ì¡¢¥¨¥ó¥¸¥§¥ëRG¡¦¥«¥¬¥ïÆüÃæ¤¬3°Ì¤Ç28Æü¤«¤é¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Ï17ºÐ¤Î²¬ÅÄ²Ú±Ñ¡Ê¥¤¥ª¥ó¡Ë¤¬¥¯¥é¥Ö¤È¥ê¥Ü¥ó¤ò±éµ»¤·¤Æ4¼ïÌÜ¹ç·×120.650ÅÀ¤Î5°Ì¡¢2023Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤Ç18ºÐ¤Î´îÅÄÌ¤ÍèÇµ¡Ê¥¨¥ó¥¸¥§¥ëRG¡¦¥«¥¬