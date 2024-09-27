¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£³¡Ý£±ÃæÆü¡Ê£²£·Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤¬ÃæÆü¤òÇË¤ê£²Ï¢¾¡¡£Áá¤±¤ì¤Ð£²£¸Æü¤Î¹­ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤Ï£µ²ó¤ò£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î£¹Ã¥»°¿¶¡¢£µ²ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤òºî¤ë¹¥Åê¡£ÂÇÀþ¤ÏÃæÆü¤ÎÀèÈ¯¡¦ÇßÄÅ¹¸ÂçÅê¼ê¤«¤é£¶²ó¤Ë£²ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬£±ÅÀ¤Ï¼º¤Ã¤¿¤¬¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»¸å¤Î»þÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï£±¤Ä¸º¤Ã