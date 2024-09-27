µð¿Í¤¬£²£·Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£³¡½£±¤Ç¾¡Íø¡££´Ç¯¤Ö¤ê£Ö¤Ø¤Ä¤¤¤Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö£²¡×¤È¤·¤¿¡£µð¿ÍÀèÈ¯¡¦°æ¾å¤¬£µ²ó£¹Ã¥»°¿¶£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¥±¥é¡¼¡¢Á¥Ç÷¡¢¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï£¸²óÅÓÃæ¤«¤é¼é¸î¿À¡¦ÂçÀª¤ÈÅêÆþ¤¹¤ë¼¹Ç°·ÑÅê¤Ç£±¼ºÅÀ¤Ë¤·¤Î¤¤¤À¡£ÂÇÀþ¤ÏÎµÀèÈ¯¡¦ÇßÄÅ¤«¤é£¶²ó¤Ë²¬ËÜÏÂ¤ÎÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤È²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç£²ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î£¸²ó¤ËÂç¾ëÂî¤¬µ¾Èô¤ÇÆÍ¤­Êü¤·¤¿¡££²°Ì¡¦ºå¿À¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç£²