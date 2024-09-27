日本時間２１時３０分に米個人所得・支出（8月）、卸売在庫（速報値）（8月）、PCEデフレータ（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 個人所得・支出（8月）21:30 予想0.5%前回0.3%（個人所得・前月比) 予想0.3%前回0.5%（個人支出・前月比) 卸売在庫（速報値）（8月）21:30 予想0.2%前回0.2%（前月比) PCEデフレータ（8月）21:30 予想0.1%前回0.2%（PCEデフレ&