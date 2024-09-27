[9.27 J1第32節 川崎F 5-1 新潟 U等々力]J1リーグは27日に第32節を行った。川崎フロンターレとアルビレックス新潟の対戦は、川崎Fが5-1で勝利。FWエリソンの2ゴール2アシストの活躍で今季公式戦最多となる5ゴールを記録した。新潟は直近3試合で11失点となり、今季初の3連敗を喫した。川崎FはACLEを戦う過密日程のなか、前節・名古屋グランパス戦は0-2で完敗。降格圏内まで勝ち点5差の15位となった。MF大島僚太の負傷やDFファン