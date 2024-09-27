総裁選の得票数で3位となった小泉進次郎議員。一時は、“次の総理にふさわしい人”1位でした。失速の原因は何だったのでしょうか？【写真を見る】「足りないものあった」小泉進次郎氏は総裁選で得票数3位…“次の総理1位”から失速“夫婦別姓”で保守派反発か【Nスタ解説】小泉氏の党員票は61票…高市氏の109票には遠く及ばず先週末、JNNの単独インタビューにこたえた小泉進次郎氏。小泉進次郎 元環境大臣「仮に私が総理総