過去最多9人の候補者が名乗りをあげた自民党総裁選。決選投票の末、石破茂氏が新総裁に選ばれました。自民党の重鎮たちは誰に投票したのでしょうか。【写真を見る】新総裁・石破氏は自民党刷新できるのか？初当選は29歳鉄道やアイドル好き 政界きっての“オタク”な一面も【Nスタ解説】“自民重鎮”は石破氏と高市氏、どちらに投票？山内あゆキャスター:決選投票で、自民党の重鎮たちは誰に投票したのでしょうか。星さん