NCT WISHのリョウ、サクヤが秋夕（チュソク、韓国のお盆）のエピソードを明かした。26日、YouTubeチャンネル「KBS Kpop」の「ウンチェのスター日記」では、「久々のSBNモードマンチェ。無害なサクヤ＆リョウ 末っ子たち。実はMC人生の最大危機！？」という動画が公開された。この日の「スター日記」にはリョウとサクヤが登場。サクヤは「ウンチェのスター日記」を見たことがあるかという質問に「（NCTの）テン先輩編を見た」と言い