気象庁が9月27日18時45分に発表した内容です。 【写真を見る】【台風情報】台風17号（チェービー）今後の勢力と進路は山形と全国の天気も 27日18時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    マリアナ諸島中心位置    北緯18度00分 (18.0度)東経145度05分 (145.1度)進行方向、速さ    西 ゆっくり中心気圧&#