つつみみ▶︎双子育児漫画(@marukyun.twins)さんは名前の通り双子のママです。ある日ご飯中に片方の子どもが変顔をして、面白かったので何度かやり取りを繰り返していました。するともう片方の子どもが驚きの行動に…。 ©marukyun.twins ©marukyun.twins ©marukyun.twins ©marukyun.twins ©marukyun.twins ©marukyun.twins