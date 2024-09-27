兵庫県の斎藤元彦知事は27日、失職前最後の登庁日を迎えた。県職員らに感謝と反省の念を伝え、報道陣の取材には「任期満了まで仕事をしたかった」と悔しさをにじませた。県議会で不信任決議が可決され、30日に自動失職して出直し知事選に臨む。【写真】ガラス細工だった兵庫県知事の権力基盤佐渡の宴席で漏らした本音午前10時過ぎに登庁し、取材に応じた。今の気持ちを聞かれ、「3年間全力で仕事をさせていただいた」と話し