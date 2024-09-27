えだまる(©this__eda)さんの娘・ももみちゃんが、マグネットつみきで遊んでいるときのエピソードをご紹介します。上手におうちを作るももみちゃん。家族全員のおうちを作っていき、最後に作るのはパパのおうち。完成したおうちを見てみると、ほかの家族のおうちとは何かが違うようです。 ©this__eda ©this__eda ©this__eda ©this__eda なんと、パパのおうち