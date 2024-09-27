県知事の許可なく潜水器具を使って岩ガキを密漁したとして、石井町の男ら2人が、漁業法違反の疑いで徳島海上保安部に逮捕されていたことがわかりました。逮捕されたのは、石井町の無職の男（34）と住居不定の無職の男（34）の2人です。徳島海上保安部によりますと、2人は2024年7月5日、県知事の許可を得ずに潜水器具を使って鳴門市周辺の海に潜り、岩ガキ544個、時価にしておよそ9万5千円相当を密漁した漁業法違反の疑いです。徳島