■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3660) アイスタイル 東証プライム (6315) ＴＯＷＡ 東証プライム (195A) ライスカレー 東証グロース (7273) イクヨ 東証スタンダード (9692) シーイーシー 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7776) セルシード 東証グロース (475