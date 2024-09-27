Base Ball Bearの小出祐介を中心とした音楽プロジェクト・material clubが、accobin (ex.チャットモンチー)、成田ハネダ(パスピエ)、キダ モティフォ(tricot)、YUNA(ex.CHAI)をメンバーに迎えて制作されたアルバム『material club II』を10月30日(水)にリリース。全8曲を少しずつ試聴できるアルバム全曲トレーラーが公開された。小出祐介が作詞・作曲を担当した楽曲に加え、小出がバンドメンバーそれぞれと共作した楽曲もあり、一