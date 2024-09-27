福岡県は27日、糸島市志摩師吉付近で同日午後4時40分ごろ、サルが出没し、その場に居合わせた女性がケガをしたとの情報があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。糸島市や福岡市西区周辺に、出没情報が確認されており、早朝や夕方に多くあるという。周辺地域で特に注意喚起した。