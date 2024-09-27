青森県五所川原市発注の工事の入札に絡み、業者の選定で不正をしたとして元副市長ら3人が逮捕されました。官製談合防止法違反の疑いで逮捕されたのは、五所川原市の元副市長で無職の一戸治孝容疑者と五所川原市の会社役員・片山弘一容疑者、無職の石井隆夫容疑者です。3人は共謀の上、2021年11月に行われた市発注の市営住宅の外構工事など3件の指名競争入札で、特定の業者の落札を承諾すると見込まれる指名業者の選定を取り決める