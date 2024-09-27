天気の良い日、掃除しようか何しようか考えて 天気が良いから 天気の良い日の昼寝は最高 【ftnアンバサダー mosu】2019年生まれの娘と、夫と猫3匹と暮らす30代主婦。日々の出来事を漫画に描いてます。