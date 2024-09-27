NTT東日本は9月27日、「ひかりクラウド電話 ダイレクト」の新たなラインアップとして、閉域接続機能を具備し、電話をシンプルにクラウド化した「ひかりクラウド電話 ダイレクト for ひかりクラウドPBX」の提供を開始すると発表した。○「ひかりクラウドPBX」の特徴「ひかりクラウド電話 ダイレクト for ひかりクラウドPBX」は、固定電話番号での発信・受信が可能ながら、ユーザーの拠点に設置する汎用ルータからひかりクラウドPBX