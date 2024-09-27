バドミントンのマカオ・オープンは27日、マカオで各種目の準々決勝が行われ、シングルスの女子は宮崎友花（山口・柳井商工高）がインドネシア選手に2―1で競り勝って準決勝に進んだ。郡司莉子（再春館製薬所）、男子の秦野陸、高橋洸士（ともにトナミ運輸）は敗退した。（共同）