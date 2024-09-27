ちゃぁこ(@chaaa_co____)さんは仕事のクセで、家の中でも『タスク管理』をしてしまうそう。子どもたちのお世話が「タスク」に見え始め、それではダメだと「子どもに目を向ける」ことを最優先にしてみたのですが…？ ©chaaa_co____ ©chaaa_co____ ©chaaa_co____ ©chaaa_co____ ©chaaa_co____ 子どもたちのお世話をする中で次から次に生まれるタスクに思わ