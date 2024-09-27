中国アイスクリーム・冷凍食品産業博覧会が26日、天津市の天津梅江会展中心（コンベンション・エキシビションセンター）で、3日間を会期として開幕した。新華網が伝えた。イタリアやロシアといった海外からの出展のほか、中国国内のアイスクリーム関連企業450社以上が出展。中でも文化的な特色を打ち出した文化クリエーティブアイスクリームを展示している企業が数多く見られ、来場者は足を止め、商品を眺めたり、業務提携の商談を