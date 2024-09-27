aug.1020が、1stアルバム『1』を本日9月27日（金）にリリースした。 『1』ジャケット aug.1020は、mochi（Vo）、yoshi（Ba／ビジュアル制作）、omi shunsuke（Gt／作詞・作曲）の女男男三人組のバンド。2022年から活動をスタートし、同年12月7日に1st 配信シングル「生きるのはめんどくさい」、2nd 配信シングル「かけおちごっこ」から、「キャッチーでエモいポップな音楽」「ワンルーム」「悪平等」