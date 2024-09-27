佐渡金山の世界文化遺産登録を契機に観光の盛り上げを図る新潟県。8月、花角知事はベトナムの世界文化遺産を視察しました。海外の先行事例から見えた課題とは？8月、人材交流の促進などに向けベトナムを訪問した花角知事。地方政府との面会の合間を縫って向かったのは、ベトナム北中部の都市・タインホア省の郊外です。見えてきたのは…【記者リポート】「ベトナムの世界文化遺産、ホー王朝の城塞です。1400年に誕生し
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 高市氏の敗因はメールか 暴露
- 2. フジ生放送でまさかの放送事故
- 3. マクゴナガル先生役の女優 死去
- 4. シンガーソングライターのさユりが死去…
- 5. 真美子夫人のジャケット SNS騒然
- 6. 石破氏新総裁で麻生氏態度が波紋
- 7. 石破氏は安倍氏が最も嫌った人
- 8. 元人気アイドル 自己破産を報告
- 9. 性器に薬物...大物経済人の本性
- 10. 小2への性加害疑惑 男児の言い分
- 1. 石破氏は安倍氏が最も嫌った人
- 2. 性器に薬物...大物経済人の本性
- 3. 斎藤知事 時間外に免許更新依頼
- 4. 石破氏「米領土に自衛隊基地を」
- 5. 自民議員「麻生氏はオワコン」
- 6. 石破新総裁に賛否「日本終了」
- 7. 銀だこ ド軍と一平の並びに衝撃
- 8. 斎藤知事の退庁 見送る職員なし
- 9. 年商5000万円 男性が自己破産へ
- 10. 新総裁で衆院選予測 衝撃展開か
- 1. 石破氏新総裁で麻生氏態度が波紋
- 2. 4人裏切り 加藤氏集合写真に騒然
- 3. 社長室に卓球台? ユニークな会社
- 4. 石破氏逆転は高市氏の違反原因か
- 5. 麻生氏は副総裁やめる 識者指摘
- 6. 石破氏 総裁選候補8人の役職言及
- 7. 自民総裁選 決選投票5票「無効」
- 8. 橋下氏 派閥的に動いた人物指摘
- 9. スーパー玉出閉店ラッシュに消沈
- 10. 兵庫知事の戦略 高確率で再選か
- 1. 誘拐された女児をサルが救出 印
- 2. ヒグマが人間2人と犬35頭襲う 露
- 3. ロシア、石破茂氏は入国禁止
- 4. さユりさん死去 中国でも悲しみ
- 5. 新総裁に石破茂氏 中韓の反応
- 6. タイのコビトカバが世界的大人気
- 7. 別人かと…キム・ヨナ氏に大反響
- 8. 独学でペニス増大術し逮捕 タイ
- 9. 北住民の不満「頂点」と韓国分析
- 10. アフガン 未知の感染病まん延か
- 1. 急に父親が失明 介護の幕開けに
- 2. 石破新総裁に洗礼、円高に株急落
- 3. パスワードを紙で管理 実は安全
- 4. 息子の年金滞納に父親ニヤリの訳
- 5. 「疲れたときにチョコ」は危険?
- 6. 新総裁に石破氏決定で急速円高
- 7. トヨタ、五輪パラ協賛を終了
- 8. トヨタ好調も章男氏信任率に異変
- 9. 大阪万博の目玉 商用運航断念か
- 10. ポケモンデザインのポテチ発売
- 1. 使わねば損? 5つのiPhone新機能
- 2. IKEAのかわいいゲーミングチェア
- 3. Amazon 音楽聴き放題が4カ月無料
- 4. 使わないときは時計やカレンダーになる…
- 5. au向け「Galaxy A20 SCV46」および「AQ…
- 6. Ryzen 5 9600X & Ryzen 7 9700Xを…
- 7. 電通総研×大垣共立銀ら、自治体のスマ…
- 8. ソフトバンク、″IoT″を体験できる「T…
- 9. Ryzen 9 9950X & Ryzen 9 9900Xを…
- 10. 海賊版図書館「Library Genesis」に40…
- 1. 真美子夫人のジャケット SNS騒然
- 2. 大谷夫妻 現地中継で会話筒抜け
- 3. 電車内でメイド服 アイドル物議
- 4. スギちゃん 批判コメ対応に反響
- 5. 阿部監督から嫌味 FA流出危機か
- 6. サヨナラ負け 阪神・村上大号泣
- 7. 大谷と同じタワマン 親衛隊結成?
- 8. 大谷&妻 デコピンの行動に大笑い
- 9. 森保監督 大谷に異例オファー
- 10. 岡村隆史 大谷におごったもの
- 1. 高市氏の敗因はメールか 暴露
- 2. フジ生放送でまさかの放送事故
- 3. マクゴナガル先生役の女優 死去
- 4. シンガーソングライターのさユりが死去…
- 5. 元人気アイドル 自己破産を報告
- 6. 下着なし? 水原希子の衣装に賛否
- 7. 羽賀容疑者らと逮捕 元妻の正体
- 8. アイドル時代と同じ本名でAV界に
- 9. 大学生 小泉氏は「ネタ枠の人」
- 10. 石破氏の妻「手繋いだことない」
- 1. 生後1カ月で陽性…母の後悔
- 2. 真剣交際中 彼の免許証見て絶句
- 3. お腹の贅肉対策 1日10回簡単習慣
- 4. 逃したら損な「大当たりな男性」
- 5. 元子役「脱ぐ仕事」打診され引退
- 6. 卑劣な「盗撮」多発スポットとは
- 7. 美容院で失敗 上司が思わぬ提案
- 8. 孫の名前「呪われてる」義母絶叫
- 9. 指原莉乃がお手本！手持ちのTシャツが…
- 10. 「セミ食べた」元子役の極貧時代