佐渡金山の世界文化遺産登録を契機に観光の盛り上げを図る新潟県。8月、花角知事はベトナムの世界文化遺産を視察しました。海外の先行事例から見えた課題とは？8月、人材交流の促進などに向けベトナムを訪問した花角知事。地方政府との面会の合間を縫って向かったのは、ベトナム北中部の都市・タインホア省の郊外です。見えてきたのは…【記者リポート】「ベトナムの世界文化遺産、ホー王朝の城塞です。1400年に誕生し