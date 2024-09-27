大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2024年9月26日（木）（日本時間27日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 サンディエゴ・パドレス ＠ドジャー・スタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 シーズン94勝で、2位パドレスに3ゲーム差としているドジャース。 今日の直接対決に勝てば3年連続地区優勝が決まり、大谷自身メジャ&#12