９月英ＣＢＩ小売流通指数は－８、前回－２０から改善＝ロンドン為替 ９月英ＣＢＩ小売流通指数は－８となり、前回８月の－２０から改善した。ただ、マイナスの数字が４カ月連続となった。売上高指数は４となり、前回８月の－２７から改善し、市場予想の－１８も上回った。 GBP/USD1.3390GBP/JPY191.68