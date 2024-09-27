◇プロ野球セ・リーグ 広島-阪神(27日、マツダスタジアム)4連敗中と負けられない広島は、2位の阪神相手に初回から2点を奪い、幸先の良いスタートを切りました。初回、秋山翔吾選手が初球からライト前ヒットを放ち、出塁します。続く3番矢野雅哉選手が2ゴロで秋山選手がアウトになるも、出塁。4番小園海斗選手が2塁打を放ち、ランナー二三塁で迎えた坂倉将吾選手。ライトへのタイムリーヒットを放ち、広島は2点を先制します。坂倉選