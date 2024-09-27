■「AKANEGUMO」は、10月26・27日に開催される『LDH EXPO 2024 - EXILE TRIBE BEST HITS -』を盛り上げるために特別に制作！ EXILE TRIBEが、8年ぶりのリリースとなる新曲「AKANEGUMO」を9月27日に配信リリース、iTunesソングランキングで1位を記録するなど話題を呼んでいる。 この楽曲は、10月26・27日に大阪・ヤンマースタジアム長居で開催される『LDH EXPO 2024 - EXILE TRIBE BEST HITS -』を盛り上げるた