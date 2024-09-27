メルペイは、「メルカリ」の利用実績などで限度額が決まり、アプリで利用と管理が完結するクレジットカード「メルカード」で、9月24日から、「メルカリ」での商品購入代金の支払い回数を指定できる「分割払い」を提供開始した。●3〜24回まで分割払いを選択できる「分割払い」の開始によって、これまで「1回払い（翌月払い）」では支出負担の大きかった商品の購入や、計画的に回数で区切って支出管理したい場合など、より柔軟