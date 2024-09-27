【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「ポケモンは幼い頃から観てきた大好きなアニメですし、いつかオープニングテーマを担当してみたいと思っていたので、本当に嬉しかったです！」 ZEROBASEONEの日本オリジナル新曲「Only One Story」がテレビ東京系テレビアニメ『ポケットモンスター』（毎週金曜18時55分～）の新オープニングテーマに決定した。 「Only One Story」は「きっと、