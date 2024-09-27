派遣機の種類は？ヨルダンとギリシャに機体を待機させる防衛省は2024年9月27日、在レバノン共和国邦人等輸送準備のための輸送機をヨルダン及びギリシャまで移動し待機させると発表しました。航空自衛隊のC-2（画像：航空自衛隊）。この措置は同国を拠点としているイスラム組織「ヒズボラ」とイスラエルの戦闘激化を受けてのものです。現在同国の商用機は欠航が目立っており、航空券が取りにくい状況にあるようです。2023年10