Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）のコンサート映像を収録した『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』（9月13日公開）が、全国106館と小規模上映ながら興行収入11億円を突破。昨年結成10周年を迎え、勢いを増している彼らだが、9月初めにグループの公式X（旧ツイッター）やインスタグラムなどでお披露目された新しいアーティスト写真にもネットユーザーの注目が集まっている。【写真】「高貴なマダム感」話題となっ