記者団の取材に応じる立憲民主党の野田代表＝27日午後、国会野党は27日、自民党新総裁に石破茂元幹事長が選出されたことを受け、衆院解散前の国会論戦を要求した。石川県能登半島地震や記録的豪雨に対応するため、早期に補正予算を成立させる必要があると強調した。自民派閥裏金事件を踏まえ、政治改革の姿勢などを追及する考えも示した。立憲民主党の野田佳彦代表は、補正予算成立後に衆院解散に踏み切るのであれば「受けて立