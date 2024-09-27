過去最多の9人が名乗りを上げた自民党総裁選で、高市早苗経済安全保障相が1位で決選投票に進出、石破茂新総裁とデッドヒートを繰り広げた。後ろ盾の安倍晋三元首相の亡き後で苦戦も予想されたが、善戦の理由は何だったのか。初の女性首相誕生まで、あと少しだった。高市氏は、1回目の投票で国会議員票、地方票ともに石破氏を上回り、迎えた決選投票。わずかに21票差で石破氏に競り負けた。総裁選終了後、高市氏は支援者の議員