宜春市のリチウム雲母の埋蔵量は世界最大級とされる。写真はCATLが採掘権を持つ同市内の鉱山（撮影：財新記者 張芮雪）世界最大の車載電池メーカーである中国の寧徳時代新能源科技（CATL）が、江西省宜春市に持つリチウム選鉱場の操業を停止することがわかった。その理由は、中国国内のリチウム相場の低迷により採算が合わなくなったことだ。電池向け炭酸リチウムの直近の市場価格は1トン当たり約7万3000元（約146万円）と、