2024Ç¯11·î3Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë¡¢4Æü¡Ê·î¡¦¿¶µÙ¡Ë¤Ë¡¢Ä¹ºê¿åÊÕ¤Î¿¹¸ø±à°ìÂÓ¤È¥µ¥Æ¥é¥¤¥È²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØLovefes 2024¡Ù¤Ë¡¢Âç¹õËàµ¨¡¢¥Ê¥ª¥È¡¦¥¤¥ó¥Æ¥£¥é¥¤¥ß¡¢DXTEEN¡¢FUNKIST¡¢¤ß¤µ¤­¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ¡ØLovefes¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÄ¹ºê¤òÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë³¹¤Ë¤·¤¿¤¤¡ªÂ¿¤¯¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤ÈKTN¥Æ¥ì¥ÓÄ¹ºê¤ÈFMÄ¹ºê¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢º£²ó¤Ç12²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¥Æー¥Þ¤Ë¡ÖOur Spirits¡ª¡×¡Ê»ä¤¿¤Á¤ÎÇ®