2024Ç¯SUPER GT¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥ó¥ÉSUGO(µÜ¾ë¸©)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢4Âæ¤ÎÆü»º¼«Æ°¼Ö¡ÖNissan Z NISMO GT500¡×¤¬300km¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤ó¤À¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥ó¥ÉSUGO¡¢GT500¥¯¥é¥¹¤ÎÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤ÄÊ¿Êö°ìµ®(º¸)¤È¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¡¦¥Ð¥²¥Ã¥ÈÍ½ÁªÆü¤«¤é¹ß±«¤¬Â³¤­¡¢Í½Áª¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¡¢·è¾¡¤â¥¦¥§¥Ã¥È¤«¤é¥É¥é¥¤¤ËÊÑ¤ï¤ëÆñ¤·¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¡¢5ÈÖ¼ê¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿#12 MARELLI IMPUL Z(Ê¿Êö °ìµ® / ¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¡¦¥Ð¥²¥Ã¥È)¤¬°ÂÄê¤·¤¿Â®¤µ¤òÈ¯