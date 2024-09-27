PlayStation 5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、11月21日に数量限定で発売する「PlayStation 30周年アニバーサリー コレクション」の価格を公開。初代PlayStationの配色のPS5 Pro本体とDualSenseワイヤレスコントローラー、DualSense Edgeワイヤレスコントローラー、DualSense充電スタ