Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤ÃËÀ­¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¤½¤ÎÃËÀ­¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬Îø¿´¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢ÃËÀ­¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤«È½ÊÌ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¼Ò¸ò¼­ÎáÅª¤ÊÍ¥¤·¤µ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢ÃËÀ­¤¬ËÜÌ¿¤À¤±¤Ë¸«¤»¤ë¡ÖÍ¥¤·¤µ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë»þ´Ö¤òÇ±½Ð¤¹¤ëÃËÀ­¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë»þ´Ö¤òÇ±½Ð¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢ËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­Âç¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¤ÃËÀ­¤Ç