Ä»¼è¸©Î©ÃÒÆ¬ÇÀÎÓ¹âÅù³Ø¹»¤Ç¤Î¡Ö¹á¤ê¤Î¼ø¶È¡×¤ÎÍÍ»ÒÓÌ³Ð¤Î¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤¹¤ëSCENTMATIC¡Ê°Ê²¼¡¢¥»¥ó¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢9·î25Æü¡¢¹á¤ê¤«¤é¸ÀÍÕ¤òËÂ¤®¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÊª¸ì¤òÁÏºî¤¹¤ë´¶À­¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¹á¤ê¤Î¼ø¶È¡×¤ò¡¢Ä»¼è¸©Î©ÃÒÆ¬ÇÀÎÓ¹âÅù³Ø¹»¤Î1Ç¯À¸20Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡£¥»¥ó¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï2020Ç¯2·î¤«¤é¡¢ÓÌ³Ð¸¦µæ¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÅìµþÂç³Ø Âç³Ø±¡ÇÀ³ØÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ²Ê Åì¸¶ÏÂÀ®¸¦µæ¼¼¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­